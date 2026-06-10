Потрясающее открытие в Галицком замке: нашли тайную комнату, в которую не заходили веками

Галицкий замок

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В Галицком замке обнаружили подземное помещение, которое столетиями оставалось скрытым, и это может быть только часть большего комплекса.

Под руинами Галицкого замка археологи натолкнулись на подземные помещения, в которые, вероятно, не входили уже несколько столетий. Под каменными завалами скрывается целый комплекс подземных камер и ходов, который мог быть частью оборонной системы крепости или даже ее «закрытого» внутреннего мира.

История замка

Крепость на Замковой горе в Галиче имеет почти тысячелетнюю историю. Первые укрепления появились еще в княжеские времена, когда Галич был политическим центром Галицко-Волынского государства. Первоначально это были деревянные постройки, которые впоследствии заменили каменные, а сам комплекс неоднократно перестраивался. Наиболее массив

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Табная реконструкция состоялась в XVI-XVII веках, когда замок превратили в мощную оборонительную систему с стенами, башнями и сложной инженерией защиты.

История крепости была постоянно связана с войнами — татарскими набегами, турецкими походами и внутренними конфликтами. Наибольшие разрушения замок потерпел в XVII веке, когда значительная часть сооружений была уничтожена, а отдельные уровни оказались под завалами.

Именно эти события привели к тому, что подземные помещения веками оставались скрытыми. Обрушенные стены, камни и грунт перекрыли доступ к нижним частям башни, и со временем эти просторы забыли даже в местной традиции.

Как археологи нашли подземелье

Все началось в мае 2022 года. Команда заповедника «Древний Галич» приступила к масштабному исследованию Губернаторской (Въездной) башни. Они хотели найти ее нижние уровни. Задача была со звездочкой: никаких исторических чертежей не сохранилось, так что структуру сооружения приходилось угадывать чуть ли не вслепую.

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Переломный момент произошел через год, в июне 2023-го. Во время раскопок археологи встретили узкую вентиляционную шахту, которая шла глубоко под землю. Пролезть туда человек не мог, поэтому внутрь запустили гибкую видеокамеру. Съемка стала сенсацией. На экране появились массивные каменные своды цокольного этажа башни — туда не ступала нога человека с XVII века. Именно после этого заговорили о «тайной комнате», хотя в действительности помещений там несколько.

Но увидеть через камеру — это одно, а зайти внутрь — совсем другое. Физически попасть в подземелье исследователи смогли лишь весной 2025 года. Путь заблокировал огромный кусок стены и тонны прессованной земли.

Тяжелую технику туда подогнать не могли — был риск просто развалить памятку. В результате археологи почти год расчищали завал вручную. Когда они туда наконец-то попали, стало понятно: подземелье «законсервировалось» примерно в 1676 году. В те годы шла польско-турецкая война, замок штурмовали, и мощные взрывы буквально похоронили подходы под руинами.

Что было найдено

Археологи открыли несколько больших сводчатых залов (хотя предполагают, что их там не менее шести). Там стены до сих пор покрыты толстым слоем старой копоти. Сложная система вентиляции намекает на то, что здесь был каземат: защитники замка держали оборону, стреляли из мушкетов и хранили прах. Конечно, не обошлось без находок — из-под земли подняли медные монеты XVI–XVII веков, древнюю керамику и готический кирпич. Причем некоторые камни, похоже, когда-то принадлежали еще более древним храмам княжеского Галича.

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Тайная комната Галицкого замка: что скрывают руины крепости в Ивано-Франковской области (3 фото) Скриншот: Суспільне Скриншот: Суспільне Скриншот: Суспільне

Что скрывает «тайная комната»

Когда археологам удалось частично расчистить доступ, выяснилось, что речь идет не об одной изолированной комнате, а о сложной системе подземных помещений. Под башней проступили массивные каменные своды, формирующие отдельные камеры, соединенные между собой переходами. Некоторые из них выглядят как технические помещения, другие как замкнутые пространства, которые могли выполнять различные функции в зависимости от потребностей крепости.

Исследователи предполагают, что структура башни могла включать в себя несколько подземных уровней, а также систему вентиляции, которая обеспечивала циркуляцию воздуха даже в закрытых пространствах. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне инженерной мысли для своего времени.

Для чего могли использовать подземные комнаты

Однозначного ответа пока нет, но существует несколько рабочих версий, постепенно формирующих общую картину. Часть историков склоняется к мнению, что подземные комнаты могли играть роль тюрьмы для важных или опасных пленных. Запертое пространство под толщей камня идеально подходило для таких целей.

Другая версия связывает эти помещения с хранилищем — возможно, здесь держали документы, драгоценности или другие нуждающиеся в защите ценности. В средневековых замках подобная практика была достаточно распространена.

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Есть и военная гипотеза: подземелье могло быть частью оборонительной системы и использовалось в качестве порохового погреба или оружейного состава. Во времена постоянных войн это было бы вполне логичным решением.

Наиболее остается версия о возможном подземном ходе, который мог использоваться для эвакуации или скрытых перемещений во время осады. Пока это только предположение, но некоторые конструктивные элементы указывают на такую возможность.

Почему находка особенная

Ценность открытия состоит не только в самих артефактах, но и в возможности увидеть архитектуру замка в ее первоначальном виде. Подземные помещения позволяют понять, как работала оборонительная система крепости, как организовывали пространство и какие инженерные решения использовали строители.

Фактически археологи получили доступ к части замка, которая не претерпела современных перестроек и сохранилась в состоянии, максимально приближенном к историческому. Несмотря на уже сделанные открытия, исследователи отмечают, что главная часть работы еще впереди. Расчищена лишь часть подземного комплекса и неизвестно, сколько уровней еще скрыто под землей. Археологи не исключают, что под развалинами могут существовать дополнительные камеры или даже помещения, о существовании которых не упоминается ни один исторический источник.

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Сейчас раскопки продолжаются. В стене одного из склепов заметили узкий ход, ведущий куда-то еще глубже под замок. Возможно, это тайный эвакуационный тоннель или ход на минус второй этаж. Пока ученые исследуют этот лабиринт, туристов туда не пускают — стены до сих пор нестабильны.

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