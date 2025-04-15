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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

Потрясающие кадры: в Черкасской области заметили целую стаю косуль

Природа Украины не перестает удивлять.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зряя косуль

Зряя косуль

В Черкасской области зафиксировали целую стаю косуль. Кадры, на которых сложно подсчитать количество волшебных животных, действительно увлекают.

Видеоролик был обнародован в TikTok.

"Уехали на квадро — а попали в "Дискувере"! Косули такие: "О, опять эти прикольные?!". А мы в шоке - их больше, чем нас!", — Написали авторы ролика.

Ранее новорожденного детеныша косули спас мужчина в Прикарпатье. Выходил, научил есть, во дворе построил вольер. В первые дни, чтобы защитить от ночных хищников, даже спал там со зверьком

Дата публикации
Количество просмотров
456
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