Потрясающие кадры: в Черкасской области заметили целую стаю косуль

Зряя косуль

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В Черкасской области зафиксировали целую стаю косуль. Кадры, на которых сложно подсчитать количество волшебных животных, действительно увлекают.

Видеоролик был обнародован в TikTok.

Дата публикации 16:18, 15.04.25 Количество просмотров 7 В Черкасской области заметили целую стаю косуль

"Уехали на квадро — а попали в "Дискувере"! Косули такие: "О, опять эти прикольные?!". А мы в шоке - их больше, чем нас!", — Написали авторы ролика.

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Ранее новорожденного детеныша косули спас мужчина в Прикарпатье. Выходил, научил есть, во дворе построил вольер. В первые дни, чтобы защитить от ночных хищников, даже спал там со зверьком