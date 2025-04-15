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- Украина
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Потрясающие кадры: в Черкасской области заметили целую стаю косуль
Природа Украины не перестает удивлять.
В Черкасской области зафиксировали целую стаю косуль. Кадры, на которых сложно подсчитать количество волшебных животных, действительно увлекают.
Видеоролик был обнародован в TikTok.
"Уехали на квадро — а попали в "Дискувере"! Косули такие: "О, опять эти прикольные?!". А мы в шоке - их больше, чем нас!", — Написали авторы ролика.
Ранее новорожденного детеныша косули спас мужчина в Прикарпатье. Выходил, научил есть, во дворе построил вольер. В первые дни, чтобы защитить от ночных хищников, даже спал там со зверьком