"Потухла" большая часть области: власти назвали причину отключений света и воды в Сумской области

В Сумах масштабные перебои со светом и водой / © Associated Press

В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением. В части города также отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщают местные жители, а также городской голова Александр Лысенко.

По предварительной информации, произошла авария, в результате которой без света осталась значительная часть Сумщины.

«Предварительно, произошла авария — „потухла“ большая часть Сумской области», — написал он.

О проблемах с электроэнергией сообщают и в Ахтырке. По данным жителей, в городе также фиксируются перебои со светом.

Электротранспорт прекратил движение

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», из-за отключения электроэнергии в Сумах и области троллейбусы приостановили движение.

Пока официальной детальной информации о причинах аварии и сроках восстановления электроснабжения нет.

Ранее стало известно, что россияне ударили тремя ударными БПЛА по Сумской общине.

Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура.

Предварительно обошлось без пострадавших. Люди успели перейти в безопасные места перед повторными ударами.