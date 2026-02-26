- Дата публикации
"Потухла" большая часть области: власти назвали причину отключений света и воды в Сумской области
В Сумах и части области пропал свет из-за аварии. В городе также перебои с водоснабжением. Проблемы с электроэнергией фиксируют и в Ахтырке.
В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением. В части города также отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщают местные жители, а также городской голова Александр Лысенко.
По предварительной информации, произошла авария, в результате которой без света осталась значительная часть Сумщины.
«Предварительно, произошла авария — „потухла“ большая часть Сумской области», — написал он.
О проблемах с электроэнергией сообщают и в Ахтырке. По данным жителей, в городе также фиксируются перебои со светом.
Электротранспорт прекратил движение
Как сообщили в КП «Электроавтотранс», из-за отключения электроэнергии в Сумах и области троллейбусы приостановили движение.
Пока официальной детальной информации о причинах аварии и сроках восстановления электроснабжения нет.
Ранее стало известно, что россияне ударили тремя ударными БПЛА по Сумской общине.
Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города. Под прицелом находилась гражданская инфраструктура.
Предварительно обошлось без пострадавших. Люди успели перейти в безопасные места перед повторными ударами.