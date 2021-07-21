Поваленные деревья и град с куриное яйцо: Николаевская область оправляется от непогоды (фото, видео)

Поваленные деревья и град с куриное яйцо: Николаевская область оправляется от непогоды (фото, видео)

В Николаевской области бушевала стихия.

Погода в Николаевской области, как и в ряде других регионов Украины, ухудшилась. Ветер повалил деревья и поломал ветви в нескольких районах области, а в городе Южноукраинск выпал огромный град.

Об этом пишут местные СМИ и отчитываются в ГСЧС о ликвидации последствий непогоды спасатели.

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Так, 20 июля спасатели ликвидировали последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах. Жители Южноукраинска рассказывают, что град был размером с куриное яйцо. Люди жалуются, что от него остались вмятины на автомобилях.

В сюжете ТСН.12: 00, рассказывается, что в Первомайском и Баштанском районах был сильный ливень и ветер. Упало по крайней мере 14 деревьев. Некоторые из них перекрыли дороги. Поэтому, спасателям пришлось срочно убирать завалы.

В частности, на дороге в Первомайском районе дерево, которое упало, перекрыло движение и повлекло пробку. Кроме того, по данным ГСЧС, ветви перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также трассы М-05 "Киев-Одесса", Р-75 Александровка-Первомайск-Балта.

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Как сообщалось, из-за непогоды в Киеве огромное дерево упало на дом. А сотрудники столичного метрополитена в переходе к станции "Позняки" разместили мешки с песком, чтобы ее не затопило.

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