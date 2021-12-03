Поваленные деревья и обесточенные деревни: в Закарпатье ликвидируют последствия непогоды

Поваленные деревья и обесточенные деревни: в Закарпатье ликвидируют последствия непогоды

Из-за непогоды в области на дороги упали четыре дерева.

С самого утра в Службу спасения Закарпатской области начали поступать сообщения о негативных последствиях, вызванных непогодой.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

В частности, в селе Колочава Хустского района в результате поднятия уровня грунтовых вод подтопило культурно-художественный центр "Амфитеатр".

Также из-за непогоды в области на дороги упали четыре дерева.

"В результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 4 населенных пункта в Закарпатье. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — сообщили на сайте ГСЧС Украины.

Ранее стало известно, что в результате падения мокрого снега во Львовской области обесточены 86 населенных пунктов.

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Как говорится в выпуске ТСН.ua Температура воздуха в горах снизится до -17 градусов. У подножия — из-за переметов может быть затруднено движение транспорта, кое-где и вовсе прекращено.

В остальных западных областях вьюга, снежная каша и резкое снижение температуры — скуют дороги гололедицей. Так что спасатели призывают водителей быть осторожными. Несколько стихнет непогода на западе уже завтра. А вот на востоке и юге сегодня и на выходных будет по-весеннему тепло. Кое-где – вплоть до +14 тепла.

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