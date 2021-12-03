Поваленные деревья и обесточенные деревни: в Закарпатье ликвидируют последствия непогоды

Из-за непогоды в области на дороги упали четыре дерева.
С самого утра в Службу спасения Закарпатской области начали поступать сообщения о негативных последствиях, вызванных непогодой.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
В частности, в селе Колочава Хустского района в результате поднятия уровня грунтовых вод подтопило культурно-художественный центр "Амфитеатр".
Также из-за непогоды в области на дороги упали четыре дерева.
"В результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 4 населенных пункта в Закарпатье. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — сообщили на сайте ГСЧС Украины.
Ранее стало известно, что в результате падения мокрого снега во Львовской области обесточены 86 населенных пунктов.
Как говорится в выпуске ТСН.ua Температура воздуха в горах снизится до -17 градусов. У подножия — из-за переметов может быть затруднено движение транспорта, кое-где и вовсе прекращено.
В остальных западных областях вьюга, снежная каша и резкое снижение температуры — скуют дороги гололедицей. Так что спасатели призывают водителей быть осторожными. Несколько стихнет непогода на западе уже завтра. А вот на востоке и юге сегодня и на выходных будет по-весеннему тепло. Кое-где – вплоть до +14 тепла.
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