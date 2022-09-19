Поваленные деревья и оборванные электросети: в Хмельницкой области бурлила непогода

В воскресенье, 18 сентября, в Хмельницкой области бушевала непогода.

Сильный ветер повалил многие деревья. Порывы до 15-20 метров в секунду. Больше всего досталось Хмельницкому и Каменец-Подольскому районам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сильным ветром повалили многие деревья, которые падали на проезжую часть дороги, тротуары, обрывали электролинии, а иногда — на автомобили и дома. В настоящее время бригады электриков возобновляют электроснабжение.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В частности, в Каменце-Подольском непогода оборвала немало линий электросетей. В мэрии города сообщают о падении деревьев в нескольких локациях. В частности, возле "дома офицеров".

В Хмельницком, кроме сильного ветра, валившего деревья, был еще сильный дождь. Снова подтопило вещевой рынок. Местные жители делятся видео в Сети.

Тем временем в Красилове в грязи застряла карета скорой помощи с больным. Чрезвычайники с помощью троса вытащили автомобиль, а 63-летнего больного госпитализировали в Красиловскую многопрофильную больницу для дальнейшей госпитализации.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске из-за непогоды подтопило жилье людей. Также в областном центре и нескольких населенных пунктах области шквальный ветер повалил на дороги деревья и ветки.

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