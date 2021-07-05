Поваленные деревья и отсутствие электроснабжения: курортный город в Запорожской области затопило водой

В Бердянске часть города осталась без света.

В Бердянске после мощного ливня затопило улицы и повалило десятки деревьев. Город также обесточен.

Об этом сообщает Pro.berdiansk.

Вчера вечером, 4 июля, в Бердянске прошел ливень. Объемы воды не выдержала дренажная система, поэтому город затопило.

Также произошло массовое аварийное отключение электроэнергии.

"По информации Бердянского РЭС, по состоянию на утро 5 июля отключено несколько десятков домовладений на улице Запорожских казаков. Все остальные аварии и порывы электросетей, которые произошли из-за грозы 4 июля, устранили. Как сообщают в КП" Бердянскводоканал ", произошел порыв во внутридомовых сетях, на время ремонтных работ водоснабжение отключили ", — говорится в сообщении.

фото: pro.berdiansk

Ветер повалил несколько деревьев, которые порвали линию электропередач. Без электроэнергии остается часть города, село Нововасильевка и насосная станция и колония.

Напомним, что в Крыму новый потоп — за сильного ливня вышла из берегов река Бельбек.

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