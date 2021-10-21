Поваленные деревья и раздавленные автомобили: в Днепре непогода натворила беды

Поваленные деревья и раздавленные автомобили: в Днепре непогода натворила беды

Синоптики предупреждали о порывах ветра до 20 метров в секунду.

В Днепре из-за сильного ветра упало множество деревьев. Некоторые из них приземлились прямо на припаркованные автомобили, другие — на тротуары.

Об этом пишет издание "Информатор".

Так, об ухудшении погодных условий в областном Гидрометцентре предупреждали заранее. Прогнозировали порывы ветра до 15-20 метров в секунду. И действительно — с самого утро в городе ветренно. В результате чего в разных уголках Днепра упали множество деревьев.

Большая ветка упала на рядом со входом в парк Глобы. Еще одна ветра обрушилась на припаркованные Hyundai и Ford на улице Старокозацкой.

Целое дерево упало на автомобили Audi, Hyunda и Mazda, припаркованные во дворе дома на улице Паникахи.

С последствиями непогоды борются спасатели и городские коммунальные службы.

Напомним, что после похолодания, в Украину в октябре еще придут теплые дни: синоптик назвала даты.

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