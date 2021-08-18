Поваленные деревья и сорванные рекламные щиты: в Винницкой области непогода натворила беды

Вечером в областном центре упало около 13 деревьев.

Винницкую область вечером 17 августа накрыла непогода. Сильный ветер повалил на улицах деревья и рекламные щиты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области.

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Атмосферный циклон Luciano, который накрыл область, принес с собой порывы ветра до 25 метров в секунду, а также дождь и понижение температуры воздуха до 16 градусов.

В результате непогоды в поселке Богатое Жмеринского района на проезжую часть упало дерево. Убирать спасателям его пришлось с помощью специальных инструментов и техники.

ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В Виннице же чрезвычайники вечером убрали около 13 поваленных деревьев, а также сняли с одного из домов на улице Соборной поврежденный ветром рекламный щит.

Напомним, что в Черновицкой области непогода повалила десятки деревьев. После ливня и урагана на дороги попадали ветви и части деревьев, препятствующих движению авто.

Ночью непогода прокатилась Западом и Центром страны: поваленные деревья и затопленные дома

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