Поваленные деревья и заблокированная трасса: в Черниговской области свирепствует ураган (фото)

На дорогах работают полицейские и спасатели.
В Черниговской области разгулялась непогода. Сильные порывы ветра, зафиксированные 20 ноября в регионе, повалили уже десятки деревьев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области.
"Сегодня на Черниговщине наблюдается ухудшение погодных условий и сильные порывы ветра, повлекшие блокировку автодорог поваленными деревьями. Так, ураган повалил деревья поперек нескольких участков трассы М-01 в Черниговском районе. Полицейские оперативно освободили автодорогу от деревьев. В настоящее время движение автотранспорта возобновлено", — рассказали правоохранители.
Полицейские совместно со спасателями и коммунальщиками продолжают помогать участникам дорожного движения, которые в этом нуждаются.
Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.
Напомним, в Киеве также 20 ноября бушует непогода — деревья падают на автомобили и обрывают провода.
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