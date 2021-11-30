Поваленные деревья и заблокированные дороги: в Ровенской области свирепствовал сильный ветер (видео)

Поваленные деревья и заблокированные дороги: в Ровенской области свирепствовал сильный ветер (видео)

Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики и правоохранители.

В Ровенской области в ночь на 30 ноября свирепствовал сильный ветер. Из-за непогоды упали деревья и заблокировали движение по дорогам.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, из-за сильного ветра упали деревья в Сарненском районе. Они частично заблокировали движение по трассе.

Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики и правоохранители. По предварительным данным, из-за непогоды никто не пострадал.

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