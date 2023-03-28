Поваленные деревья, скамейки и сорванная крыша: по Ужгороду пронесся сильный ураган (фото)

В Ужгороде ночью 27 марта произошел сильный ураган. В городе повалены деревья, скамейки повреждены некоторые крыши.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Жители Ужгорода отмечают, что после 22:00 в городе начался сильный ветер, успевший наделать беды. Сразу на нескольких улицах города непогода свалила деревья.

Также на набережной города ветер сносил скамейки. Из-за непогоды пострадала и крыша одного из магазинов.

Фото: телеграмм-канал "Ужгород Online"

В Закарпатском центре гидрометеорологии предупредили, что сильный ветер будет и в ночь на 28 марта. Поэтому в регионе объявили о втором уровне опасности.

Фото: телеграмм-канал "Ужгород Online"

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20, на высокогорье 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на высокогорье ночью 8-10° мороза, днем 1-6° мороза", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, после дождя над Киевом и окрестных населенных пунктах области зафиксировали двойную радугу. Также двойную радугу видели местные жители Вышгорода, Ирпеня, Бучи и Гостомеля неподалеку от Киева.

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