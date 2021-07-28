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Поваленные деревья, сорваны кровли и уничтожен пляж: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

Поваленные деревья, сорваны кровли и уничтожен пляж: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

В городе ликвидируют последствия непогоды.

В г. Нетишин Хмельницкой области во вторник, 27 июля, свирепствовал ураган, который успел наделать беды.

Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетишинского городского совета.

Как отмечается, городом пронесся шквальный ветер с проливным дождем. Из-за этого повалено 15 деревьев. Из нескольких зданий непогода сорвала крыши.

Фото: соцсети / ©
Фото: соцсети

Также ураган буквально разрушил городской пляж. А село возле Нетишина осталось без электричества.

Фото: Исполнительный комитет Нетишинского городского совета / ©
Фото: Исполнительный комитет Нетишинского городского совета

Сейчас в городе ликвидируют последствия непогоды.

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Напомним, в Киевской области из-за урагана погибли два человека.

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