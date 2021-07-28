Поваленные деревья, сорваны кровли и уничтожен пляж: в Хмельницкой области свирепствовала непогода (фото)

В городе ликвидируют последствия непогоды.
В г. Нетишин Хмельницкой области во вторник, 27 июля, свирепствовал ураган, который успел наделать беды.
Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетишинского городского совета.
Как отмечается, городом пронесся шквальный ветер с проливным дождем. Из-за этого повалено 15 деревьев. Из нескольких зданий непогода сорвала крыши.
Также ураган буквально разрушил городской пляж. А село возле Нетишина осталось без электричества.
Сейчас в городе ликвидируют последствия непогоды.
Напомним, в Киевской области из-за урагана погибли два человека.