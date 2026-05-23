Поваленные деревья, затопленные улицы и град: три областных центра Украины накрыла непогода (видео)
Мощный циклон парализовал жизнь сразу в трех областных центрах Украины: Полтава ушла под воду из-за масштабного ливня, Николаев засыпало аномальным градом, а в Одессе шквальный ветер спровоцировал массовое падение деревьев.
Мощный циклон парализовал привычную жизнь в Полтаве, Николаеве и Одессе. Коммунальные службы сообщили об усиленном режиме работы, а жители областных центров вынуждены передвигаться по городам почти вплавь, прятать автомобили от гигантского града и уклоняться от падающих деревьев.
Кадры непогоды публикуют местные паблики.
Полтава идет под воду: лодки вместо маршруток
Наибольший удар стихии пришелся на Полтаву. Несколькочасовой ливень с интенсивными осадками полностью парализовал дорожное движение. Местные Telegram-каналы переполнены кадрами , на которых легковые автомобили и маршрутки буквально плывут по затопленным дорогам, а дворы многоэтажек превратились в сплошные озера. Горожане горько шутят, что вместо автомобилей пора доставать лодки.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила , что коммунальные службы (КАТП-1628) переведены в усиленный режим дежурства. Рабочие экстренно расчищают решетки ливневой канализации на наиболее проблемных участках города, в частности, на улицах Решетиловской, Джохара Дудаева, Соборности, Героев Украины и других.
Власти оправдывают инфраструктурный коллапс тем, что городская ливневая сеть рассчитана максимум на 25–30 мм осадков. Если дождь превышает эти показатели, система физически не в состоянии справиться с объемом воды. Водителей настойчиво просят не парковать автомобили на решетках ливневой канализации, чтобы не блокировать работу коммунальщиков.
Ненастье накрыло и юг Украины
Пока Полтава утопала в воде, южные регионы столкнулись с другими разрушительными последствиями циклона.
В Николаеве прошел аномально сильный град. На видеозаписях местных жителей видно, как ледяные осадки размером с большие бусины безжалостно бьют по припаркованным автомобилям. Владельцы машин были вынуждены экстренно накрывать свой транспорт одеялами и коврами, чтобы спасти стекло и кузова от вмятин. Ливневые системы жилых домов также не выдержали нагрузки: на одном из видео зафиксировано, как грязная дождевая вода бурным водопадом стекает по лестнице прямо внутри подъезда многоэтажки.
В Одессе непогода сопровождалась шквальным ветром, спровоцировавшим «деревопад». В частности, сообщается о свергнутых деревьях, которые перекрыли движение на перекрестке улиц Нежинской и Дворянской, а также на улице Пишоновской.
Напомним, прогноз погоды на выходные обещает неожиданные «сюрпризы» из-за приближающегося холодного фронта с Балтики. Пока часть областей накроют ливни с грозами и шквалами, в других будет царить летнее тепло.