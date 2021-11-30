Повалил на землю и бил: во Львовской области мужчина, задолжавший 80 тыс. грн алиментов, избил экс-жену

Мужчина дважды нападал на экс-жену.
В Радеховском районе Львовской области мужчина, задолжавший своим детям 80 тыс. грн алиментов, избил свою бывшую жену. Его приговорили к 1 месяцу ареста.
Об этом идет речь в решении Радеховского районного суда Львовской области.
Мужчина дважды нападал на свою экс-жену. Так, 2 июня 2021 он на автобусной остановке в с. Павлов Червоноградского района Львовской области ударил ее кулаком в голову и ногами в поясницу.
Во второй раз мужчина напал на бывшую жену в Радехове 22 августа. Там злоумышленник ударил ее кулаком в голову, из-за чего женщина упала на асфальт. Однако на этом агрессор не остановился и копнул потерпевшую. Поэтому женщина получила легкие телесные повреждения. Суд установил, что подозреваемый должен потерпевшей более 80 тыс. грн алиментов, которые должен был платить на содержание двоих детей.
Подозреваемый в суде вину признал и раскаялся. Он сообщил, что не платит алименты, потому что безработный.
Потерпевшая просила строго наказать экс-мужа, поскольку убеждала, что терпит насилие уже последние три года.
Суд признал агрессора виновным и присудил ему месяц ареста.
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