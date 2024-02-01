Повалил на землю и раздел: на Кировоградщине мужчина изнасиловал девочку

Злоумышленник свою вину не признал.

На Кировоградщине мужчине из села Суботцы объявили обвинительный приговор за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом сообщили в пpесс-службе областной пpокуpатуpы.

"Событие произошло в одном из сел Знаменщины. На момент совершения преступления осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц на улице, свалил несовершеннолетнюю на землю, раздел ее и изнасиловал", — говорится в сообщении.

Мужчина свою вину так и не признал. Суд назначил обвиняемому наказание — восемь лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове двое мужчин избили и изнасиловали женщину на предприятии.

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