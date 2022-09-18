Повалила на землю и била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух украинских девушек-подростков

За совершенное ей грозит наказание.

Об этом сообщает Yavp.pl.

Инцидент произошел еще 12 апреля, но обвинения выдвинули только недавно.

Также читайте В Польше украинку сбили два автомобиля: одним управлял правоохранитель

В тот момент еще 17-летняя ученица одного из техникумов Ченстоховы переходила сквер Солидарности со своим знакомым. Там она заметила двух 15-летних девушек из Украины. Гражданка Польши начала их оскорблять из-за национальности. После этого она ударила одну из девушек в лицо, а другую схватила за волосы, повалила на землю и побила коленом по голове и животу. Избиение продолжалось, пока нападавший не оттащил ее знакомых. После этого они оба сбежали.

На следующий день одна из пострадавших украинок заметила свою обидчицу на улице и сообщила об этом своей тете. Но пыталась поговорить и узнать причины нападения, однако полька стала оскорблять взрослую женщину, в том числе из-за национальности.



Правоохранители установили личности нападавшей. Против нее открыли производство по обвинению в совершении насильственных действий против граждан Украины и публичном оскорблении через национальную принадлежность.

Насилие по национальной принадлежности карается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. В этом случае это 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.

Читайте также: