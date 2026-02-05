- Дата публикации
Повалили на землю и били ногами: в Одессе разгорелся скандал с ТЦК (видео)
В Одесском ТЦКутверждают, что распространяющееся по Сети видео не показывает полной картины.
В Одессе разразился очередной скандал, связанный с процессом мобилизации. Социальными сетями распространяется видеозапись инцидента, произошедшего в Пересыпском районе города. На кадрах видно, как люди в военной форме повалили гражданского на землю и наносили ему удары руками и ногами.
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отреагировали на событие, представив свое видение ситуации.
Что говорят в ТЦК
По официальной информации ведомства, событие произошло 4 февраля 2026 во время плановых мобилизационных мероприятий. Общая группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске из-за нарушения правил военного учета. Военнослужащие потребовали проехать в районный ТЦК для уточнения данных, однако реакция гражданина была агрессивной.
«Указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и нападение на военнослужащего», — говорится в сообщении.
Военные подчеркивают, что применение физической силы было мерой «прекращения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания». После инцидента мужчину все же доставили в центр комплектования для составления админпротоколов.
Как прокомментировали видео
В Одесском ТЦК также обратили внимание на самое видео, которое вызвало резонанс в обществе. Там утверждают, что запись имеет признаки выборочного монтажа и не отражает хронологию конфликта полностью.
По мнению военных, из видео вырезан момент начала конфликта, где именно гражданский совершает противоправные действия, что может искажать восприятие ситуации зрителями.
В настоящее время руководством Одесского областного ТЦК инициирована служебная проверка.
«Будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в установленном порядке», — заверили в военкомате.
Напомним, 2 февраля в городе Яворов во Львовской области во время проверки военно-учетных документов группа оповещения вместе с полицейским остановила 48-летнего военнообязанного, который не имел документов и находился в розыске. Мужчину доставили в Яворивский районный ТЦК и СП для уточнения учетных данных.
Впоследствии, находясь в комнате отдыха, он внезапно ощутил ухудшение самочувствия. Другие военнообязанные сообщили дежурному, после чего на место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть. Тело направили в больницу в Новояворовске для вскрытия.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «естественная смерть». Предварительный осмотр не обнаружил следы насилия, а среди возможных причин смерти рассматривают внезапную сердечную недостаточность или алкогольное отравление. Окончательные выводы должна предоставить судебно-медицинская экспертиза.