Повалили на землю и били ногами: в Одессе разгорелся скандал с ТЦК (видео)

ТЦК

В Одессе разразился очередной скандал, связанный с процессом мобилизации. Социальными сетями распространяется видеозапись инцидента, произошедшего в Пересыпском районе города. На кадрах видно, как люди в военной форме повалили гражданского на землю и наносили ему удары руками и ногами.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отреагировали на событие, представив свое видение ситуации.

Дата публикации 12:07, 05.02.26

Что говорят в ТЦК

По официальной информации ведомства, событие произошло 4 февраля 2026 во время плановых мобилизационных мероприятий. Общая группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске из-за нарушения правил военного учета. Военнослужащие потребовали проехать в районный ТЦК для уточнения данных, однако реакция гражданина была агрессивной.

«Указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и нападение на военнослужащего», — говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что применение физической силы было мерой «прекращения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания». После инцидента мужчину все же доставили в центр комплектования для составления админпротоколов.

Как прокомментировали видео

В Одесском ТЦК также обратили внимание на самое видео, которое вызвало резонанс в обществе. Там утверждают, что запись имеет признаки выборочного монтажа и не отражает хронологию конфликта полностью.

По мнению военных, из видео вырезан момент начала конфликта, где именно гражданский совершает противоправные действия, что может искажать восприятие ситуации зрителями.

В настоящее время руководством Одесского областного ТЦК инициирована служебная проверка.

«Будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в установленном порядке», — заверили в военкомате.

Напомним, 2 февраля в городе Яворов во Львовской области во время проверки военно-учетных документов группа оповещения вместе с полицейским остановила 48-летнего военнообязанного, который не имел документов и находился в розыске. Мужчину доставили в Яворивский районный ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Впоследствии, находясь в комнате отдыха, он внезапно ощутил ухудшение самочувствия. Другие военнообязанные сообщили дежурному, после чего на место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть. Тело направили в больницу в Новояворовске для вскрытия.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием «естественная смерть». Предварительный осмотр не обнаружил следы насилия, а среди возможных причин смерти рассматривают внезапную сердечную недостаточность или алкогольное отравление. Окончательные выводы должна предоставить судебно-медицинская экспертиза.