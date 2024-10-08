Повелись на объявление в Facebook: мошенники выманили немалые суммы у 7 жителей Сумщины

В полицию Сумщины обратились семь пострадавших от действий мошенников. Пять человек поверили возможности получить помощь от финансовых или благотворительных учреждений, а вместо этого потеряли деньги из собственных банковских счетов.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Так, 7 октября в территориальные подразделения полиции Сумщины обратились семь граждан, пострадавших от действий мошенников. Пятеро из них поверили в возможность получить легкие деньги от различных финансовых или благотворительных учреждений. Вместо этого люди потеряли средства с собственных банковских счетов.

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В Ахтырский райотдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что увидела в Facebook объявление о возможности получить денежную помощь в 6500 грн.

"Перейдя по ссылке, указанной в объявлении, заявительница ввела всю необходимую информацию, после чего с ее банковской карты исчезли деньги в сумме почти 60 тысяч гривен", — отметили в полиции.

С похожими заявлениями к правоохранителям обращались жительницы Путивля и Роменского района. В общей сложности они потеряли более 136 тыс. грн.

По этим фактам полиция начала уголовные производства по ч. 4 ст. 190 "Мошенничество". Правоохранители ищут причастных к совершению преступлений.

"Полиция Сумщины напоминает: денежная помощь выдается только при личной встрече в официальных учреждениях с предъявлением соответствующих документов, удостоверяющих личность и статус. Не переходите по сомнительным ссылкам из известных источников. Это может быть опасно!" – отметили правоохранители.

Кстати, во Львове мошенница выманила у 95-летней женщины значительную сумму денег для проведения "срочной операции" ее дочери, якобы пострадавшей в результате ДТП.

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