Поверка газового счетчика: когда и как ее проводить, чтобы не переплачивать деньги

Поверка газового счетчика — это процедура проверки его точности работы и пригодности к эксплуатации / © УНИАН

Реклама

Начиная с апреля 2022 года, согласно постановлению Кабмина №412, проверку счетчиков в Украине приостановили на время действия военного положения и на три месяца после того, как оно будет отменено.

Однако в апреле 2023 года правительство утвердило постановление №440 «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения». То есть предыдущее постановление потеряло силу.

Возобновление проверок касается всех счетчиков — потребленного газа, электричества, воды и тепла. Исключение составляют только те граждане Украины, которые остались на временно оккупированной российскими военными территории. Для таких помещений действуют предыдущие нормы из старого постановления Кабмина.

Реклама

Если человек не помнит, когда последний раз была совершена поверка, специалисты отделов сами сконтактируют с потребителями и предупредят про демонтаж для поверки метрологических характеристик и последующий монтаж.

Тем, кто не пройдет проверку, начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показаниям счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов. Поэтому пренебрегать этой процедурой нецелесообразно, в первую очередь, для самого потребителя.

Когда осуществляется поверка газового счетчика

Поверка счетчиков газа осуществляется каждые 8 лет. Все работы — демонтаж, замена, доставка, установка — осуществляются оператором ГРС бесплатно, независимо от того, кому принадлежит прибор. Поверку производят только аккредитованные государственные предприятия.

Если счетчик признан непригодным, оператор ремонтирует или заменяет его за свой счет. Это предусмотрено законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности».

Реклама

Если срок поверки истек, а счетчик газа остался без поверки по вине потребителя (потребитель не допустил в помещение), начисление производится по предельным нормам потребления.

На периодичность поверки газового счетчика влияет класс его точности:

счетчик класса точности 1 необходимо поверять каждые 2 года;

счетчик класса точности 1,5 — каждые 8 лет.

Раньше мы писали, как платить за коммунальные услуги меньше. Больше об этом читайте в новости.