Поверка счетчиков: когда и как проводить, чтобы не переплачивать деньги

Счетчик / © pixabay.com

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В Украине обновились правила проверки счетчиков воды, газа и электроэнергии.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Как часто нужно проверять счетчики

электросчетчики — один раз в 4 года

газовые счетчики класса точности 1,0 — каждые 2 года

газовые счетчики класса точности 1,5 — один раз в 8 лет

Кто платит за поверку

Для бытовых потребителей эта процедура бесплатна. Все расходы принимает оператор газораспределительной сети или поставщик услуг.

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В поверку входят:

демонтаж счетчика

транспортировка в лабораторию

проверка и диагностика

установка прибора после проверки

повторное опломбирование

Потребителям рекомендуют самостоятельно контролировать сроки поверки, проверяя информацию в техническом паспорте прибора.

Как будут начисляться плата во время проверки

Пока счетчик находится на поверке, оператор может установить временный прибор из резервного фонда. Если такой возможности нет, оплата будет рассчитываться по среднему объему потребления за аналогичный период прошлого года — в зависимости от сезона. Для новых потребителей, пользующихся услугами менее шести месяцев, расчет осуществляют на основании фактического периода пользования.

Что делать, если счетчик неисправен

После демонтажа у оператора должно быть не более двух месяцев, чтобы вернуть или заменить прибор. Если счетчик принадлежит поставщику, компания обязана за свой счет установить новый. Если прибор является собственностью потребителя и после проверки окажется неисправным, его бесплатно отремонтируют или, если ремонт невозможен, заменят аналогичным.

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Новый счетчик должен быть установлен в течение 15 рабочих дней, но общий срок с момента демонтажа не должен превышать двух месяцев. Если срок поверки газового счетчика приходится на отопительный сезон, процедуры могут быть отложены.

Ранее сообщалось, что украинцы могут снизить затраты на электроэнергию, используя льготные условия и правильно планируя потребление.

Отметим также, что в августе украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВтч. То есть повышения расценок не будет.

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