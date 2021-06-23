Повесилась и оставила предсмертную записку: закарпатец сядет за решетку за доведение падчерицы к суициду

Девочка в предсмертной записке указала, что к суициду довел ее отчим.
На Закарпатье осудили 53-летнего жителя с. Водица к лишению свободы за доведение несовершеннолетнего ребенка к самоубийству и хранение боеприпасов без разрешения. Мужчине назначили наказание — 7 лет 6 месяцев заключения.
Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.
"Обвиняемый длительное время оскорблял и унижал дочь своей сожительницы. Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями призывал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась. А на виновника такого поступка указала в оставленной предсмертной записке. Трагическое событие произошло в ноябре 2017 года", — рассказали в прокуратуре.
Кроме этого, во время следственных действий в доме закарпатца правоохранители обнаружили более полусотни патронов к нарезному малокалиберному оружию, что стало основанием для вынесения ему дополнительного обвинения.
Сейчас ожидается вступление приговора в законную силу. К этому времени мужчину будут содержать под стражей.
Напомним, в Тернопольской области 13-летняя девочка из-за ссоры родителей пыталась совершить самоубийство.