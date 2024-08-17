"Повесьте х**ла!": житель Суджи эмоционально высказался о Путине и российских военных (видео)

В Курщине местные жители все быстрее прозревают. В частности, Андрей Горбачев наконец-то сказал, что думает о власти и военных РФ на самом деле. Так, он проклинает их и просит наших бойцов повесить диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Вы нас хотя бы напоили, кормили... Эти ск**ы нас оставили без воды, без хлеба, без ничего. Спасибо вам, ребята, дай Бог вам здоровья! Бейте фашистов. Повесьте х**ла (Путина – ред.), пожалуйста!"

Житель Суджи прозрел и просит повесить Путина

Ранее у жительницы Суджи спросили, оскорбляют ли местные украинские военные. Нет, говорит, все это хорошо. Более того, женщина радуется, что можно грабить магазины, поэтому еда и вода есть.

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