Повестка будет считаться врученной, даже если гражданина не было дома: все детали

Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу задержания уклониста.

Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не находится по адресу и не получил его лично. Соответственно ТЦК сможет инициировать в отношении уклониста предусмотренные ограничения.

Об этом передает Судебно-юридическая газета.

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"День проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК", – говорится в статье .

Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат. Об этом говорится в новых нормах законопроекта об усилении мобилизации 10449.

Согласно законопроекту, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание, руководитель ТЦК в течение 5 следующих дней присылает этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требования об исполнении обязанности военнообязанным.

Если гражданин в течение 10 следующих дней не пришел в военкомат, после этого ТЦК может задавать вопросы ограничения его в праве управления автомобилем.

Напомним, что 10 апреля Верховная Рада приняла закон, увеличивающий до 22,5 тыс. грн штраф за уклонение от военного учета для самого уклоняющегося, и до 59,5 тыс. грн – для предприятия, где он работает.

На этой неделе парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, которые были поддержаны комитетом в законопроекте.

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