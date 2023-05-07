Повестка через родственников: юрист объяснила законность такого вручения

Адвокат Виктория Кравченко утверждает, что повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может считаться надлежащим образом врученной, если вместо военнообязанного ее получил родственник. Даже в том случае, если он постоянно проживает с таким человеком.

Об этом она рассказала в своем YouTube канале.

Юрист напомнила, что по правилам военного учета, призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства, то есть не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего ТРЦ и СП.

В то же время она смоделировала ситуацию, когда муж и жена на грани развода, но официально еще состоят в браке, то есть родственники, и, очевидно, проживают вместе. Мол, тогда жена на эмоциях может согласиться на получение повестки, чтобы, например, отомстить мужу.

Виктория Кравченко утверждает, что вручение повестки не может считаться должным, если вместо военнообязанного его получил родственник, поскольку этот документ предусматривает личную подпись конкретного лица.

“Это документ, который выписывают на конкретное лицо, конкретного мужчину, и вот там внизу указана личная подпись гражданина. Внимание – личная подпись гражданина, а не жены, матери, бабы, отца, сына, дочери, брата и так далее", — подчеркнула юрист.

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Она обратилась к родственникам военнообязанным с просьбой быть честными в том случае, если им предлагают подписаться за другого человека.

"Если не хотите отказываться и расписываетесь, то ставьте рядом с подписью свою фамилию, имя и отчество и пишите, кем вы являетесь этому мужчине, за которого расписались и получили повестку", — советует Кравченко.

Ранее юрист Максим Шинжирбаев сообщил, что повестку могут вручить родителям лица, которому исполнилось 18 лет и подлежит срочной военной службе в том случае, если они живут вместе. Однако это касается только призыва на срочную службу, который во время военного положения не объявляется.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в закон, которым предусмотрено, что лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны, не подлежат мобилизации.

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