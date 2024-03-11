Повестка — дорога на "ноль"?: в ТЦК назвали главные мифы о мобилизации

По объяснению Житомирского ТЦК и СП, даже после признания ВЛК военнообязанного пригодным к службе он не отправляется сразу на фронт.

Повестка, которую выдали сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизации в Украине, – это, прежде всего, вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию.

Об этом сообщил Житомирский ТЦК и СП.

По словам сотрудников ТЦК, в соцсетях распространяют претензии по вручению повесток мужчинам с инвалидностью. Поэтому в случае получения повестки следует посетить ТЦК для подтверждения наличия инвалидности, добавляют официальные лица.

"Если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", — объясняют в ТЦК.

Специалисты также приводят документ, а именно постановление министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, которым такие случаи регламентируются.

Там указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождения ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы гораздо меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда.

"Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочок от мобилизации для имеющих соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе жизнь", — объясняют в ТЦК.

Также там добавляют, что даже после признания военно-врачебной комиссией (ВЛК) пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то она может проходить обучение и согласование уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.

Напомним, 1274 приговоров получили украинцы по судебным делам об уклонении от военной службы в 2023 году.

Между тем, боец назвал идею о бронировании всех работников с зарплатой от 35 тыс грн "очень плохой", что фактически узаконивает выражение "война для бедных".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.