Повестка на больничном: в каких случаях ТЦК подает в розыск

Могут подать в розыск ТЦК, если повестка пришла во время больничного / © ТСН.ua

Реклама

Находящиеся на больничном граждане не освобождаются автоматически от получения и реагирования на повестку с ТЦК.

Адвокаты объяснили это на портале «Юристи.UA».

Специалисты также рассказали, как действовать в такой ситуации, чтобы избежать административного сыска и проблем с бронированием.

Реклама

Они привели пример дела и рассказали об обращении женщины, мужчина которой после оперативного вмешательства находится на больничном. В то же время предприятие планирует оформить для него бронирование, однако во время лечения он получил повестку от ТЦК.

Женщину интересовало, может ли ее муж быть объявлен в розыск и какие шаги нужно предпринять, чтобы этого не произошло.

Может ли человек быть объявлен в розыск во время лечения

По словам адвоката Ярослава Турчина, в случае невозможности явиться за повесткой из-за состояния здоровья гражданин должен обязательно уведомить ТЦК о пребывании на больничном. Сделать это лучше сразу и любыми доступными способами связи. Также следует подтвердить причину неявки медицинскими документами.

Юрист подчеркнул, если ТЦК не получит такой информации, уже в течение трех дней после даты, указанной в повестке, человека могут подать в административный розыск как нарушившего правила военного учета во время мобилизации.

Реклама

«Если это не сделать, то в течение 3-х дней с даты явки мужчины ТЦК без проверок и ожиданий подаст в административный „розыск“ с целью доставки в ТЦК как нарушителя правил учета/мобилизационного законодательства в части неявки по повестке во время мобилизации (что последует штраф по ст.ст. 210 или 210).

Отдельно адвокат Юрий Айвазян объяснил, как ситуация оказывает влияние на бронирование от мобилизации. По его словам, ключевым является то, чтобы в течение 72 часов после получения повестки гражданина не внесли в розыскные списки ТЦК.

Если это произойдет, работодатель получит отказ в бронировании, даже при наличии оснований для его оформления.

Юристы советуют в подобных случаях не медлить с коммуникацией с ТЦК, ведь молчание или игнорирование повестки может привести к серьезным правовым последствиям даже во время лечения.

Реклама

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике ТЦК за изъятие телефонов у призывников. Он заявил о многочисленных нарушениях прав граждан со стороны работников ТЦК.

По словам Лубинца, зафиксированы случаи, когда мужчин задерживали на улице без возможности предупредить близких или даже убрать личные вещи из дома.