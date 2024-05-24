Повестка на отправку и повестка для уточнения данных: в чем разница приглашений в ТЦК

Отказаться от вручения повестки можно только в том случае, если она содержит ложные персональные данные.

Закон о мобилизации предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК и СП для взятия на военный учет. Вызов осуществляется путём вручения повесток. Впрочем, между повестками есть разница.

Какие виды повесток бывают и чем отличается вызов на уточнение данных от вызова на отправку — мобилизационного распоряжения — в материале ТСН.ua.

Повестка для уточнения данных

Такой документ вручают мужчинам, чтобы уточнить их военно-учетные данные: информацию о составе семьи, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей, состоянии здоровья. в результате проверки могут быть обнаружены основания для освобождения от службы.

Такой вызов в ТЦК – это не обязательно означает мобилизацию. Он, скорее, является процедурой поддержания актуальной информации о гражданах для формирования мобилизационного резерва.

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка"

Такую повестку вручают военнообязанным лицам, которые после прохождения военно-врачебной комиссии были признаны годными к военной службе. Именно этот документ является серьезным распоряжением и вызывает граждан для незамедлительного призыва в связи с мобилизацией.

В повестке должны быть указаны :

ФИО, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомат), призыв на военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отказаться от вручения повестки можно только в том случае, если она содержит ложные персональные данные. Но тогда сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе в присутствии свидетелей.

Впрочем, даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт. Лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр. Если человек служил в рядах ВСУ, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.

Что будет если проигнорировать повестки на отправку и боевую

Человек, который не появится после получения повестки, может быть привлечен к ответственности: сначала административный, а затем - уголовный.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин говорит, если военнообязанный впервые не прибывает в военкомат после получения повестки для обновления данных – это квалифицируется как нарушение правил военного учета. Тогда составляется протокол об админнарушении. Штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов - 850-1700 грн. Такой же размер штрафа предусмотрен и за повторное правонарушение. После этого наступает уголовная ответственность.

Если же человек, обновивший свои военно-учетные данные, прошел ВЛК и был признан годным к службе в военное время, но он не явился по боевому распоряжению в пункт сбора - это уклонение от мобилизации.

"Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а она просто исчезает. В этих случаях применяется ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", - добавил представитель ТЦК и СП.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что для некоторых граждан Украины могут измениться правила пересечения границы после того, как закон о мобилизации вступит в силу.

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