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- Украина
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Повестка теперь может прийти по почте: кого это касается
Теперь мобилизационные распоряжения будут поступать по почте ценным письмом. Изменения коснутся военнообязанных с действующим ВЛК без отсрочки
Военнообязанные, прошедшие ВЛК и не имеющие права на отсрочку, теперь могут получить мобилизационное распоряжение через "Укрпочту".
Об этом говорится в постановлении Кабмина №916 от 30 июля 2025 года.
Согласно новым правилам, мобилизационные повестки на отправку в армию теперь могут посылаться ценным письмом. Изменение касается лиц, которые:
только что прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК),
имеют действующее ВЛК, но не имеют действующей отсрочки.
Таким образом, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действует, следует ожидать повестку по почте.
Распоряжение будет направлено как ценное письмо через Укрпочту. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избегание получения письма может рассматриваться как уклонение.
Также напомним, что в Украине изменили правила военного учета для части медиков. Кабмин обновил правила военного учета для 25-летних мужчин и женщин с медицинским образованием. Данные будут вноситься автоматически, а звание будут присваиваться без посещения ТЦК.