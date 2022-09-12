Повестка на предприятии или в офисе: будет ли храниться за мобилизованными рабочее место

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Повестки могут вручать на предприятиях, заводах и офисах разных компаний. В этом случае работник обязан покинуть свое рабочее место на неопределенное время. Будет ли за ним сохраняться рабочее место и заработная плата — читайте в материале ТСН.ua.

До 19 июля 2022 года лица, официально работавшие и мобилизованные, могли и дальше получать свою заработную плату. Позже правительство решило эту нагрузку с работодателей снять. Объясняли это тем, что мобилизация достаточно масштабная и если с одного предприятия или завода заберут хотя бы 20% работников, то работодатель просто обанкротится. Однако рабочее место за мобилизованным рабочим остается. То есть, после того, как мужчина или женщина вернутся с фронта, они имеют право вернуться на ту же должность, на которой работали до этого.

Также если работнику пришла повестка, то существует и специальная процедура его увольнения:

Работник сообщает работодателю о факте мобилизации. В основном для этого нужно написать специальное заявление. Работодатель издает приказ об увольнении с работы в связи с мобилизацией – в документе указывается, что рабочее место за работником остается.

Следует обратить внимание, что компенсацию работодателям продолжают выплачивать. Например, на август 2022 года было получено более 37 миллионов гривен компенсации работодатели, которые трудоустроили внутренне перемещенных лиц. На одного такого работника работодатель получает от государства 6500 гривен.