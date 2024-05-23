Повестка на работе: как работодателей могут наказать за нарушение мобилизации

В Украине военнообязанные могут получить повестку от своего работодателя – прямо на рабочем месте. Также Минобороны обязало работодателей проконтролировать, чтобы их работники пошли в ТЦК и СП.

Как могут наказать работодателей за нарушение правила призыва, объяснил юрист Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".

"В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятиях, учреждениях и организациях должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, издавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", — рассказал специалист.

По постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" на работодателя могут наложить штраф по нескольким причинам:

непредоставление перечня граждан, подлежащих приписке в ТЦК и СП;

принятие на работу призывников/военнообязанных/резервистов, не вставших на военный учет;

работодатель не сообщил сотрудникам то, что их вызвали в военкомат;

создаются препятствия для посещения сборных пунктов и призывных участков;

несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.

Нарушение этих пунктов может обернуться наказанием в виде финансового взыскания. Сумма, которую должен будет заплатить работодатель – от 34 до 59 тыс. грн.

"Принятие на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — подчеркнул Даниил Гончаренко.

Напомним, по постановлению Кабмина, работодатели должны вручать повестки и доставлять работников в ТЦК. В частности, предусмотрена обязанность работодателей обеспечивать информационную составляющую по поводу оповещения о мобилизации. В течение трех дней работодатель должен отчитаться о результате оповещения в ТЦК.

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