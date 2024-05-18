Повестка на работе: какие изменения будут действовать с 18 мая для военнообязанных

Всех военнообязанные ждут много изменений.

С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Работодатель должен обеспечивать своевременное прибытие работников в ТЦК.

Об этом пишет издание "Телеграф".

До 18 мая руководители предприятий должны вести военный учет и обеспечивать "своевременное прибытие в ТЦК работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации" по статье 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во-первых, обязанность оповещения возникла у компаний без обращения ТЦК. То есть не военкомат сначала просит, а потом предприятия выдают повестки, а сразу выдают, не дожидаясь просьбы ТЦК.

Во-вторых, законодатель уточнил, что такое уведомление. Кроме того, оповещение это – "вручение (отправка) повесток гражданам".

В "старой" редакции закона определения срока не было.

Напомним:

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине возрастом18-60 лет присвоят электронный код.

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