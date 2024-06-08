Повестка на работу: что известно о вручении документа руководителем

В Украине военнообязанным могут вручать повестки прямо на рабочем месте. Эта норма не новая, ведь еще до 18 мая — вступление в силу нового закона — у руководителей предприятий были обязанности вести военный учет, сообщать о своих работниках в ТЦК.

Об этом рассказал "Фокусу" спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Теперь руководители предприятий после получения распоряжения начальника РГА о проведении мероприятий мобилизации или распоряжения начальника ТЦК о вызове резервистов и военнообязанных должны выдать приказ о проведении оповещения лиц призывного возраста, способах их доставки в военкоматы и т.д.

Также они должны организовать через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятий путем вручения повесток под личную подпись. Повестки для оповещения предоставляются представителями ТЦК вместе с соответствующим распоряжением. требованиями законодательства", — подчеркнул Игнатьев.

Кроме того, работодатели должны обеспечить прибытие военнообязанных в пункты сбора или в воинские части, а также информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

Представитель ТЦК отмечает, что нарушение законодательства может обернуться штрафом от 2 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — это от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.

"Штрафы налагаются на руководителей предприятий, то есть на должностных лиц. Норма работала и до того, но сейчас другим законом подняли штрафы", – пояснил Роман Истомин.

Напомним, по постановлению Кабмина, работодатели должны вручать повестки и доставлять работников в ТЦК. В частности, предусмотрена обязанность работодателей обеспечивать информационную составляющую по поводу оповещения о мобилизации. В течение трех дней работодатель должен отчитаться о результате оповещения в ТЦК.

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