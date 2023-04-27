Повестка не по месту жительства: могут ли мобилизовать во время короткой поездки в другой регион

7 апреля Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) получили право вручать военнообязанным повесткам независимо от места военного учета.

Действительно ли вручают повестки на блокпостах, если призывник временно или проездом находится в другой области, рассказали адвокат, руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека, а также адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак, передает "Украинская правда. Жизнь".

По мнению юриста Новака, речь идет о случаях, когда ТЦК установит, что человек постоянно проживает в регионе, не прописано.

"Если ТЦК узнал, где вы проживаете, но вы не стали на учет — тогда могут вручить повестку по фактическому месту жительства", - говорит адвокат.

Алгоритм не прописан

"Практику написания мы еще не видели. И, к сожалению, эти изменения сегодня не содержат конкретики. То есть мы не видим конкретный алгоритм действий, который должен совершать человек и Центр комплектования", — говорит Евгения Рябека.

По ее мнению, военнообязанный, прежде всего, должен стать на учет в своем ТЦК.

"Если вы находитесь в регионе временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, следует сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться к новому ТЦК не отвечает предписаниям законодательства", – отмечает адвокат Новак.

Если на блокпоста действительно будут пытаться вручить повестку, он советует прежде всего показать военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение. В таком документе указан военкомат, где человек состоит на учете.

"Я могу сделать предположение. Если человеку выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм. Но лицу нужно заранее заботиться о себе. Если он едет в командировку, есть определенные документы, удостоверяющие это, в которых указано срок командировки", – советует Евгения Рябека.

По ее словам, повестка требует прибыть в военкомат и стать на учет.

"Если человек стоит на учете, то нет вопросов. Если у мужчины есть военный билет, где есть печать, где отмечено, что он стоит на учете в военкомате – повторная повестка не вручается", – объясняет Рябека.

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