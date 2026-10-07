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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Повестка — не разрешение заходить в дом": Лубинец заявил о системных нарушениях ТЦК и обратился к Драпатому

Случаи проникновения работников ТЦК в частные дома украинцев без разрешения стали системными, хотя повестка не дает права заходить в дом, заявил омбудсмен Лубинец.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Могут ли военные ТЦК заходить на частную территорию

Могут ли военные ТЦК заходить на частную территорию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что случаи проникновения работников ТЦК на частную территорию и в дома граждан во время мобилизационных мероприятий приобретают системный характер. Он подчеркнул, что повестка не является разрешением заходить в чужое жилье без разрешения.

Об этом Лубинец написал в соцсетях.

«К сожалению, уже дошло до того, что во время мобилизационных мероприятий, по сообщениям граждан, представители ТЦК и СП могут вероятно незаконно проникать на частную территорию и в дома», — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что проникновение на частную территорию без разрешения и законных оснований — это правонарушение, а не мобилизация.

Лубинец вспомнил такой инцидент на Хмельнитчине, видео которого распространилось в Сети. Кроме того, во время недавнего мониторингового визита Офиса омбудсмена в Черкасской области военнообязанный также сообщил о возможном незаконном проникновении в его дом.

«Это уже приобретает системный характер», — добавил омбудсмен.

Он обратился к военным ТЦК с призывом помнить:

  • повестка — не разрешение зайти в чужой дом;

  • присутствие полицейских рядом не означает автоматического права проникать в жилье.

«Если для этого есть законные основания, они должны быть предусмотрены законом, а установленная процедура соблюдена. Мобилизация необходима для обороны Украины. Но она не может быть оправданием для нарушения закона», — подчеркнул Лубинец.

Также он призвал главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого обеспечить, чтобы подобные действия прекратились и не стали нормой.

Напомним, во Львове во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК и СП применили силу к гражданским. Во время конфликта один из представителей группы оповещения достал табельное оружие.

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