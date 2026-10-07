"Повестка — не разрешение заходить в дом": Лубинец заявил о системных нарушениях ТЦК и обратился к Драпатому

Могут ли военные ТЦК заходить на частную территорию

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что случаи проникновения работников ТЦК на частную территорию и в дома граждан во время мобилизационных мероприятий приобретают системный характер. Он подчеркнул, что повестка не является разрешением заходить в чужое жилье без разрешения.

Об этом Лубинец написал в соцсетях.

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«К сожалению, уже дошло до того, что во время мобилизационных мероприятий, по сообщениям граждан, представители ТЦК и СП могут вероятно незаконно проникать на частную территорию и в дома», — отметил он.

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Омбудсмен подчеркнул, что проникновение на частную территорию без разрешения и законных оснований — это правонарушение, а не мобилизация.

Лубинец вспомнил такой инцидент на Хмельнитчине, видео которого распространилось в Сети. Кроме того, во время недавнего мониторингового визита Офиса омбудсмена в Черкасской области военнообязанный также сообщил о возможном незаконном проникновении в его дом.

«Это уже приобретает системный характер», — добавил омбудсмен.

Он обратился к военным ТЦК с призывом помнить:

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повестка — не разрешение зайти в чужой дом;

присутствие полицейских рядом не означает автоматического права проникать в жилье.

«Если для этого есть законные основания, они должны быть предусмотрены законом, а установленная процедура соблюдена. Мобилизация необходима для обороны Украины. Но она не может быть оправданием для нарушения закона», — подчеркнул Лубинец.

Также он призвал главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого обеспечить, чтобы подобные действия прекратились и не стали нормой.

Напомним, во Львове во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК и СП применили силу к гражданским. Во время конфликта один из представителей группы оповещения достал табельное оружие.

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