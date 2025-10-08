Повестка, несмотря на инвалидность: юрист объяснил, когда ТЦК действует незаконно и что делать гражданам

Мобилизация украинцев с инвалидностью

В условиях военного положения украинцы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда повестки или направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) получают люди с установленной инвалидностью.

Об этом говорилось в комментарии юриста Владислава Дерия портала «Юристи.UA».

Он отметил, что вызов лиц с инвалидностью на ВЛК противозаконен. Законодательство четко определяет, что на медкомиссию не могут направлять граждан с какой-либо группой инвалидности — первой, второй или третьей. Ведь сам статус инвалидности уже свидетельствует о непригодности к военной службе.

«Лица с инвалидностью не проходят ВЛК. Если ТЦК выдает направление таким гражданам — это нарушение их прав», — подчеркнул юрист.

Впрочем, в практике бывают случаи, когда ТЦК все же посылает повестки людям с инвалидностью. По словам специалиста, это может быть ошибка или превышение полномочий.

Что делать, если повестка уже получена: пошаговые действия

Юрист советует действовать последовательно.

Подать документы об инвалидности в ТЦК или через приложение «Резерв+», чтобы оформить официальную отсрочку от мобилизации. Если направление на ВЛК все же выдали, следует пройти комиссию, чтобы получить официальное подтверждение непригодности и исключения из военного учета. В случае нарушений можно обжаловать действия ТЦК — подать жалобу в Министерство обороны или обратиться в суд. Это поможет защитить свои права и зафиксировать нарушения.

Юридические советы и защита прав

Специалисты отмечают: даже во время военного положения права людей с инвалидностью остаются защищенными законом. Их не вправе мобилизовывать или заставлять проходить ВЛК.

В случае сомнительных действий ТЦК юристы советуют обращаться за помощью к адвокатам, правовым волонтерам или бесплатным консультациям при общинах.

«Главное — не молчать и не игнорировать повестку. Если есть инвалидность, закон полностью на вашей стороне», — подытожил Владислав Дерий.

Напомним, ТСН.ua собрал ответы на актуальные вопросы о мобилизации в Украине. В частности, что следует знать мужчинам, которым исполняется 25 лет. Ведь в Украине обновили правила ведения военного учета.