Повестка по почте: адвокаты сообщили, что должен содержать этот документ

Повестка по почте. / © ТСН.ua

В Украине изменились правила вручения присланных по почте повесток . Теперь этот документ считается врученным, что делает невозможным уклонение от мобилизации.

Как выглядит повестка, поступившая по почте, объяснили юристы адвокатского объединения.

Согласно новым правилам, повестка о призыве и отправке на место службы должна вручаться под личную подпись. Если же вручить ее лично невозможно, то ТЦК и СП должны посылать документ почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

"Фиксация вручения заказным письмом с уведомлением о вручении гарантирует подтверждение получения документа адресатом", - говорится в сообщении.

Как выглядит повестка

Повестка – это официальный документ. Документ, отправленный по почте, не отличается от повестки, врученной лично. Она содержит:

название документа – «Повестка»;

персональные данные получателя (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации);

цель вызова – например, медицинское освидетельствование (прохождение военно-врачебной комиссии), уточнение данных, призыв на военную службу и т.п.;

дата, время и место вызова;

ечатка и подпись ответственного лица.

"Важно проверить, правильно ли она заполнена: обязательно наличие печати, подписи руководителя ТЦК и СП и других реквизитов согласно требованиям действующего законодательства", - добавляют адвокаты.

Напомним, Кабмин утвердил изменения по вручению повесток по почте. Их будут формировать на основе данных из военнообязанных реестров, которые обмениваются информацией с другими государственными базами, устраняя потребность в бумажных носителях. Нововведения касается военнообязанных, уже прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеющих действующей отсрочки от мобилизации.

