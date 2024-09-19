Повестка по почте: считается ли она врученной, если письмо не поступило, и возможно ли это обжаловать

Адвокат Владимир Кишеня объяснил, что повестка по почте будет считаться врученной даже в том случае, если адресат ее не получил. Также он подчеркнул, что повестку невозможно обжаловать.

Об этом он сказал на своем ТikTok.

"Обжалованию повестки не подлежат. Были определенные попытки, есть определенная судебная практика. Поэтому обжаловать можно исключительно постановление, которое будет вынесено по результатам вручения такой повестки в том случае, если вы по этой повестке не явитесь. Что касается надлежащим образом вручения, то у нас существует постановление Кабмина, которым утвержден определенный порядок, которым предусмотрено вручение повесток. Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если адресат отказывается от получения такой повестки или не проживает по задекларированному или зарегистрированному месту жительства", - сказал Владимир Кишеня.

Адвокат отметил, что бывают такие моменты, когда "Укрпочта" не вручает такое письмо или сообщает о том, что его не удалось вручить. Он добавил, что сейчас очень активно поступают повестки по почте.

Отметим, что некоторые СМИ сообщили, что "Укрпочта" начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.

Напомним, в Винницкой области хотели мобилизовать пенсионера, у которого есть расстройства психики из-за алкоголизма.

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