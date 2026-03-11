Повестка с ошибками: обязательно идти в ТЦК и как избежать штрафа - объяснение юриста

Повестка / © ТСН.ua

Реклама

Даже если повестка, направленная территориальным центром комплектования, содержит ошибки в оформлении, военнообязанный гражданин должен отреагировать на вызов. Юристы объясняют, что неточности в документе не освобождают от обязанности явиться в ТЦК.

Об этом сообщают юристы на портале Юристы.UA.

По словам юристов, повестка — это официальный документ, с помощью которого территориальные центры комплектования вызывают военнообязанных граждан. Ее могут вручать для уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии или других процедур военного учета.

Реклама

К юристам обратился гражданин, получивший повестку на прохождение ВЛК. По его словам, в документе были ошибки — неполная печать, а также исправлена дата и время прибытия в ТЦК.

Мужчина поинтересовался, должен ли он явиться в территориальный центр комплектования в такой ситуации.

Что говорят правозащитники

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что даже в случае ошибок в повестке гражданин должен выполнить требование о прибытии в ТЦК.

По его словам, «несмотря на ошибки в повестке, Вы были обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВЛК». То есть неточности в документе не отменяют обязанности военнообязанного явиться в территориальный центр комплектования.

Реклама

Адвокат также объяснил, что вопрос штрафа зависит от конкретных обстоятельств. По его словам, уведомление, которое гражданин может получить в приложении Резерв+, не всегда означает автоматическое наложение штрафа.

«Уведомление, которое Вы получили в Резерв+, это лишь предложение признать правонарушение и согласиться привлечь Вас к админответственности без Вашего присутствия», — пояснил Айвазян.

Адвокат отметил, что гражданин может обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии дела или отмене розыска, если истекли сроки привлечения к административной ответственности.

Такое заявление можно подать по электронной почте или отправить заказным письмом через «Укрпочту».

Реклама

В случае отказа территориального центра комплектования гражданин имеет право обжаловать бездействие учреждения в судебном порядке.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине изменились правила вручения повесток, которые присылают по почте. Теперь такой документ считается официально врученным даже в случае почтового отправления, что усложняет возможность избежать мобилизации.

Согласно новым правилам, повестку о мобилизации и отправке на место службы должны вручать под личную подпись. Если это невозможно, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут отправить документ заказным письмом с описанием вложения и сообщением о вручении.

Юристы объясняют, что подобная процедура позволяет зафиксировать факт получения документа адресатом. Само сообщение о вручении подтверждает, что повестка была доставлена.

Реклама

При этом документ, отправленный по почте, не отличается от повестки, которую вручают лично. Он должен содержать название документа, персональные данные получателя, цель вызова, дату, время и место прибытия в ТЦК, подпись ответственного лица и печать.

Адвокаты отмечают, что при получении такого документа следует проверить правильность его оформления и наличие всех необходимых реквизитов в соответствии с действующим законодательством.

К слову, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).