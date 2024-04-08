Повестка журналисту из-за разоблачения благосостояния чиновника СБУ: возбуждено уголовное производство

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство после того, как журналисту "Слідство.інфо" Евгению Шульгату, который провел расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители военкомата пытались вручили повестку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"В связи с инцидентом, произошедшим во время вручения повестки журналисту Слідство.інфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.364, ч.3 ст.171 УК Украины", — говорится в сообщении.

Там добавили, что досудебное расследование по уголовному производству поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

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