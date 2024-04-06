Повестка журналисту за разоблачение миллионного состояния главы кибербезопасности СБУ: Малюк проинформирован о ситуации

Журналисту Евгению Шульгату, который провел громкое расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка миллионное состояние, в том числе квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители военкомата 1 апреля пытались вручили повестку.

Как отметил народный депутат Ярослав Юрчишин, глава СБУ Василий Малюк уже знает об этой ситуации.

Об этом он написал в Facebook.

"Встретились по горячим следам с главой Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и о помоще порабощенным Россией народам и взаимодействие с социальными сетями для усиления нашей информационной безопасности. Поблагодарил за вклад в вооруженный отпор агрессору. Акцентировал на неприятие поведения и бесполезности. отдельных сотрудников. Глава четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", — написал он.

В комментариях под своим постом на вопрос, знает ли Василий Малюк о ситуации с журналистом Евгением Шульгатом, Юрчишин ответил утвердительно.

Комментарий Ярослава Юрчишина в Facebook / Фото: скриншот

Напомним, журналисты нашли у главы кибербезопасности СБУ журналисты обнаружили квартиры более чем на 25,5 млн грн – все купили мама и жена.

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