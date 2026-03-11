Повестки будут разносить адресно: при участии чиновников и представителей ОСМД

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Городской голова Винницы Сергей Моргунов подписал распоряжение о создании мобильных групп оповещения, которые будут адресно вручать повестки. В их состав будут входить, кроме работников ТЦК и полиции, представители местной власти и ОСМД.

В распоряжении винницкого мэра говорится о создании более 30 мобильных групп.

Группы будут работать по типам застройки: частный сектор (20 групп), многоэтажки с ОСМД и управляющими компаниями (8 групп), старостинские округа (3 группы).

В каждую группу входят представители территориальных центров комплектования (ТЦК), полиции, а также могут привлекаться представители органов местного самоуправления (в частности старосты в соответствующих округах).

Также предусмотрено участие представителей жилого сектора (квартального комитета, управляющей компании или ОСМД).

Мобильные группы будут вручать повестки лично. Если гражданин отказался ее получать, отсутствует дома или повестку не удалось вручить по другим причинам, то представители группы будут составлять соответствующий акт.

Распоряжением предусмотрен также еще один механизм уведомления о необходимости явиться в ТЦК — оповещение через почту. Планируется, что департамент гражданской защиты горсовета будет обеспечивать рассылку заказных писем с подтверждением вручения.

«Цель новой системы — сделать процесс прозрачным и эффективным, чтобы ни один гражданин не остался без внимания. В то же время это позволяет соблюдать все законодательные нормы и безопасность граждан во время мобилизации», — отметили в горсовете.

Напомним, в Украине работники, которые имеют бронирование от мобилизации, получают временную отсрочку от призыва. Однако на практике случаются ситуации, когда даже забронированных мужчин могут доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки данных.