Повестки должны получать даже дети чиновников: военный о "умном подходе" к мобилизации

По словам Касьянвоа, если не будет пополнений, враг может прорвать фронт и снова оказаться под Киевом.

Украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов попытался дать свои ответы на некоторые важные вопросы, которые задавали президенту Зеленскому на пресс-конференции, и стоящие перед страной.

Своими размышлениями Касьянов поделился в Facebook.

Мобилизация полмиллиона человек

Касьянов прокомментировал предложение Генштаба мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"Мой ответ: такая мобилизация необходима. Ее нужно было проводить еще полгода назад. На фронте остро не хватает бойцов. У нас большие потери. Противник имеет численное преимущество. Те, кто воюет, делает это уже вовсю, без отдыха, и если не будет свежих подготовленных пополнений, враг может прорвать фронт, и тогда президенту уже не придется принимать непопулярные решения. Если враг прорвет фронт, он может захватить новые территории, взять десятки тысяч пленных и снова оказаться под Киевом. Тогда выборов точно не будет", — отметил военный.

В то же время он отмечает, что мобилизация должна быть "прозрачной и разумной". Повестки должны получать все – даже дети чиновников, политиков, крупных бизнесменов.

Снижение мобилизационного возраста

По мнению Касьянова, необходимо снижать мобилизационный возраст и не до 25, а до 20 лет.

"У нас сегодня армия пожилых людей, в среднем далеко за 45 лет. Это абсурд, когда инсультники и инфарктники пытаются воевать, а молодые и здоровые сидят в тылу. Всегда и везде, во всех войнах, в действующую армию брали молодежь, прежде всего от 18 до 25 лет, потом — до 35 лет, а старше 45 лет — либо не брали в армию вообще, либо из них формировали народное ополчение. У нас все с точностью наоборот. Такая армия воюет плохо", — считает Касьянов.

Умный подход

Военный выступает против "охоты" военкоматов на призывников.

"Мобилизация должна быть разумной – нельзя грести всех подряд, кого сумел поймать военкомат. Люди, занятые на критически важных производствах, занятые производством оружия и военной техники, должны иметь железную, стопроцентную бронь. Люди, имеющие способности к управлению дронами, должны становиться операторами. Механики — заниматься техникой, программисты — программированием и т.д.", — отмечает он.

Мобилизация женщин

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Касьянов выступает за мобилизацию женщин, у которых нет детей. Речь идет не только о врачах, психологах, бухгалтерах и кладовщиках.

По его мнению, из женщин можно формировать отдельные женские подразделения для охраны военных объектов в тылу, обороны побережья, для противовоздушной обороны (например, охотники за "шахедами" могут быть женщинами), для прикрытия госграницы на севере страны. Таким образом, можно высвободить до 150 тысяч мужчин для других направлений.

Цена мобилизации – выживание страны

"Цена мобилизации – это не только вопрос денег. У нас, по сути, нет выбора. Конечно, если просто посчитать стоимость обмундирования, снаряжения, содержания – получится астрономическая сумма. Но на кону само существование Украины, поэтому необходимо принимать решение о мобилизации, и искать деньги. В том числе путем сокращения государственных расходов по другим статьям бюджета", – подытожил Юрий Касьянов.

Ранее военный эксперт Петр Черник оценил, сможет ли Украина подготовить к войне 500 тыс. потенциальных мобилизованных.

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