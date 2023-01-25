Повестки из машины "скорой" в Одессе – правда или фейк: объяснение военкомата

Одесский ТЦК и СП обещает больше не использовать "скорую" для раздачи повесток, хотя убеждает, что это не запрещено законом.

Случай в Одессе, где сотрудники военкомата передвигались на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки, получил широкую огласку в Украине.

Об этом сообщали местные телеграммы-каналы.

Многие украинцы усомнились в правдивости этой информации. Одесский областной центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП – новое название военкомата. – Ред.) прокомментировал этот инцидент.

Там подтвердили, что действительно имеют на балансе авто "с внешними признаками скорой медицинской помощи". Машину передало во временное использование одно из коммунальных предприятий Одессы в рамках мобилизации транспортных средств.

"Медицинское оборудование, оборудование автомобиля, как специализированного, было демонтировано владельцем еще до передачи. Использование автомобиля в военном учреждении планировалось, как грузопассажирский микроавтобус", — пояснили в военкомате.

Военкомат действительно использовал автомобиль "для мер по оповещению граждан". Там уверяют, что это решение не нарушает требований законодательства.

Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций Одесский ТЦК и СП обещает больше не использовать "скорую" для раздачи повесток.

Все остальные фото и видео, где якобы военные раздают повестки возле "скорых", но уже других марок авто, ТЦК называет провокацией.

"Все остальные снимки и видео, которые пропагандистские и сепаратистские элементы в соцсетях и средствах массовой информации пытаются выдать за фиксацию фактов работы ТЦК и СП со специализированным автомобилем, являются недостоверными и сфальсифицированными, направленными на срыв мобилизации и расшатывания настроений общества", — .

Ранее в Сети появилось видео жесткого задержания мужчины во время вручения повестки в Одессе. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

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