Повестки на блокпостах: что нужно знать с принятием нового закона о мобилизации

В Украине не определены специальные места, где могут выдавать повестки.

Вручать повестки на блокпостах во время мобилизации в Украине действительно могут. Так же, как и прямо на улице, вблизи магазинов, госучреждений и в других общественных местах

Об этом сказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина".

"Законом предоставлены полномочия должностным лицам ТЦК, а также национальной полиции осуществлять проверку военно-учетных документов лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Гражданин обязан предъявить такой документ, чтобы уполномоченное лицо могло его прочитать. При таких обстоятельствах, под время проверки документов на блокпоста гражданам могут вручать повестки", – отметил специалист.

С принятием нового закона о мобилизации у граждан возникают новые обязанности

"Если до принятия этого Закона форма и содержание повестки определялись постановлением Кабинета Министров Украины, то сейчас обязательные реквизиты повестки предусмотрели законом", — отметил Антон Маринич.

Что изменилось в повестке о вызове в ТЦК и СП

По-прежнему фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка, наименование территориального центра комплектования и соцподдержки, выдавшего повестку, цель вызова в ТЦК, место, день и время явки по вызову, подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, регистрационный номер повестки, а также разъяснения о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки – в перечне обязательных реквизитов.

А вот "Распоряжение соответствующего ТЦК и СП об уведомлениях", что по сути упрощает оформление такой повестки, убрали, отмечает адвокат.

Он также рассказал, если повестка вручена и лицо расписалось в ней, но не может появиться в тот день, что указан в повестке, тогда уважительными причинами неприбытия могут быть:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть его близкого родственника;

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что для некоторых граждан Украины могут измениться правила пересечения границы после того, как закон о мобилизации вступит в силу.

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