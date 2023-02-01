Повестки на блокпостах: существуют ли законные основания отказаться от получения — разъяснение адвоката

Во время объявленной мобилизации в Украине повестки с вызовом в Территориальный центр комплектации (ТЦК) иногда раздают на блокпостах.

Адвокат Роман Симутин в комментарии "Фактам" объяснил, есть ли законные основания отказаться от ее получения.

Юрист напомнил, что блокпосты создаются по приказу военного командования, а особый режим вводится по совместному приказу с военно-гражданской администрацией (ВГА).

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"Именно этим приказом и предоставляются полномочия военным на проверку документов, поверхностный осмотр автомобиля и т.д. Почему? Поскольку на этом объекте действует особый режим, частично ограничивающий конституционные права и предоставляющий законные полномочия упомянутым органам власти. Поэтому требование предъявить документ (не передать в руки) для проверки личности – законное”, — отметил Роман Симутин.

В то же время, он добавил, что во время проверки документов военные не имеют права вручать повестки, поскольку они не являются представителями Территориального центра комплектации с соответствующими полномочиями.

Вручение повестки на блокпосте представителем ТЦК, по словам Симутина, тоже не имеет законных оснований.

"Проверять документы может только военный и полицейский, которые, убедившись в вашей личности, должны пожелать хорошей дороги и разрешить проезд, потому что не имеют права передавать ваши персональные данные третьим лицам. Если же военный будет настаивать на передаче ему документов, попросите у него приказ о создании блокпоста, где должны быть прописаны такие полномочия”, — советует юрист, подчеркнув, что такая просьба, как правило, остается без ответа.

Напомним, адвокат Андрей Новак рассказал, правомерно ли выдавать повестки на улицах, как распознать правильно заполненный документ и можно ли от него отказаться.

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