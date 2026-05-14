Повестки на телефон и новые правила для ТЦК: мобилизацию в Украине кардинально изменят

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине планируется радикально изменить систему мобилизации, превратив ТЦК в сервисные центры. Документ предлагает обязательную видеофиксацию действий военных и создание механизма обжалования их решений.

Об этом говорится в законопроекте №15236.

Главный акцент реформы — полный перевод взаимодействия в цифровой формат. Контакты между гражданином и работниками ТЦК должны проходить преимущественно через электронный кабинет военнообязанного.

Реклама

Это подразумевает возможность вручения повесток в электронной форме с фиксацией факта получения в цифровой системе. Граждане получат доступ к информации о своей пригодности к службе, наличии отсрочки или пребывании в резерве онлайн. Такая модель призвана минимизировать прямой контакт, что, по замыслу авторов, снизит риски коррупции.

Чтобы предотвратить превышение полномочий, все взаимодействия военнообязанных с персоналом ТЦК должны сопровождаться обязательной видеофиксацией. Это создаст доказательную базу в случае конфликтов.

Законопроект также предусматривает:

Создание независимого органа для рассмотрения жалоб на действия должностных лиц ТЦК.

Ужесточение персональной ответственности работников за нарушение во время мобилизационных мероприятий.

Децентрализацию власти внутри учреждений: функции учета, администрирования и принятия решений будут разделены.

Реформа предлагает изменить саму суть деятельности военкоматов, закрепляя за ними сервисную функцию. Вместо того чтобы «искать и ловить», работники ТЦК должны консультировать граждан относительно их прав, помогать с документами и объяснять логику принятия решений.

Реклама

Предложенный закон создает юридическую рамку, которая делает «бусификацию» юридически невозможной и технически абсурдной.

«Электронные повестки и кабинеты делают невозможными массовые „рейды“, поскольку каждое действие системы становится цифровым следом, который трудно подделать или скрыть», — отмечают авторы инициативы.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине идет общая мобилизация, а в Верховной Раде периодически обсуждают возможную реформу ТЦК. В частности, речь идет о распределении функций территориальных центров комплектования: часть работников может заниматься военным учетом и мобилизацией, другая — социальным сопровождением военных, ветеранов и их семей.

В то же время, в парламенте отмечают, что от Министерства обороны пока не поступало четко оформленных законодательных предложений по такой реформе.

Реклама

Также недавно в Украине отменен приказ МОН №910, который ограничивал возобновление и перевод студентов на дневную и дуальную формы обучения через мобилизационные процессы. Суд признал этот документ противоправным, а омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что приказ уже отменен.

Новости партнеров