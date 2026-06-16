Повестки не было, а вы уже в розыске: что делать и нужно сразу идти в ТЦК

ТЦК / © ТСН

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Территориальный центр комплектования объявляет в розыск нарушителей военного учета. Однако, если розыск был объявлен незаконно, гражданин может его обжаловать.

Об этом написали на портале «Юристи.UA».

ТЦК имеет право объявлять в розыск военнообязанных, нарушивших правила военного учета или мобилизации. Сначала на нарушителя налагается административное взыскание — штраф. И только если штраф не уплачен вовремя, ТЦК может объявить лицо в розыск.

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Как обжаловать розыск

Гражданин, объявленный в розыск якобы за игнорирование повестки, которую он не получал, обратился к юристам.

Юрист Владислав Дерий пояснил: нужно послать в ТЦК, объявивший в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении из-за отсутствия состава правонарушения.

В случае отказа можно оспорить бездействие ТЦК иском в окружной административный суд.

К слову, розыск может касаться как военнообязанных, так и призывников. После объявления розыска личное дело передается в исполнительную службу, которая может применять дополнительные санкции, в частности, блокирование счетов.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине готовятся серьезные изменения в процесс мобилизации, о чем сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, она перестанет походить на происходящее сейчас, в частности планируется привлекать больше иностранцев. Источники в Верховной Раде предполагают, что речь идет об углубленной цифровизации и более активном использовании электронных реестров и кодинга для учета военнообязанных.

Новые наработки Минобороны планирует презентовать в парламенте в ближайшее время, однако изменения вряд ли коснутся оповещения в общественных местах.

Также, Верховная Рада 27 мая приняла законопроект №15015, изменяющий правила привлечения иностранцев на контрактную службу в ВСУ. Теперь они и лица без гражданства будут обязаны проходить военно-врачебные комиссии (ВЛК).

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