"Повестки не раздают": в Украине открыли еще один центр рекрутинга (фото)

Теперь центр рекрутинга с доступом к сотням вакансий в подразделениях Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины будет работать и на Закарпатье.

С 1 мая в Ужгороде будет работать новый Центр рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"Вы ищете информацию о вакансиях и условиях службы? Посетите нас анонимно! Напоминаю, в центрах рекрутинга не раздают повестки, их функция сугубо информативна. Следовательно, здесь доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, и Государственной пограничной службы Украины", – написала Наталья Калмыкова.

Центр рекрутинга Фото: Nataliia Kalmykova

По словам заместителя министра обороны Украины, общеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в силах обороны по всему государству.

Центр рекрутинга Фото: Nataliia Kalmykova

Калмыкова также отметила, что рекрутирование возможно даже после получения повестки об уточнении данных.

"Это уже 19 центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране", — добавила она.

Отметим, что рекрутинговый центр расположен в городе Ужгород, на площади Почтовая, 3 (помещение ЦНАПа).

Время работы центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу до 13:00.

Ранее стало известно об открытии в помещении ЦНАП Соломенского района Киева первого в столице рекрутингового центра ВСУ. Также планируют открытие и на Левом берегу, а затем аналогичные центры могут появиться в каждом столичном районе.

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