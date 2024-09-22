Повестки "Укрпочтой": кто первый получит и через сколько дней нужно явиться в ТЦК — ответ адвоката

Адвокат предупредил, если человек после получения повестки не явился в ТЦК, то ему грозит штраф.

Повестки через "Укрпочту" в первую очередь будут посылаться тем, обновив данные в приложении "Резерв+". У военнообязанного после получения документа нужно явиться в ТЦК в течение двух недель.

Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец на ютуб-канале "Говорит великий Львов".

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"Эта история началась 18 мая, когда эта ( рассылка повесток через "Укрпочту" – ред.) появилась в нормативных актах. Тогда, собственно, была заложена основа регерирования за электронной подписью начальника ТЦК и СП. Что он не физически подписывает повестки, а они автоматически генерируются и направляются в "Укрпочту", — рассказал он.

Адвокат предупредил, если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК, то это уже является основанием для привлечения его к административной ответственности.

"Особа этот процесс не контролирует, и он узнает, что на него наложен штраф, когда исполнительная служба будет предпринимать соответствующие действия, особенно в отношении мер принудительного исполнения, и банковские счета будут заблокированы", — отметил он, посоветовав заходить в реестр должников и мониторить данные.

Напомним, начали рассылать повестки через "Укрпочту". Известно, что с 17 сентября отправлено 6000.

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